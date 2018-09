Ukrajinští politici jezdí tajně na dovolenou na Krym

© Sputnik / Alexey Malgavko Poslanec Rady odpočíval na Krymu a pochopil příčiny jeho návratu do Ruska

„Nevyhýbají se Krymu. Tiše sem jezdili, jezdí a budou jezdit. Samozřejmě nepřijíždějí přes přechody na severu Krymu , ale přilétají přes Moskvu. Mnozí úředníci a poslanci mají na Krymu svou nemovitost, mnozí z nich sem přijíždějí, a to nejen v létě," uvedl.

Podle Čerňakových slov ukrajinští politici už dávno chápou, co se děje na Krymu a proč se místní obyvatelé rozhodli spojit svou budoucnost s Ruskem.

„Ukrajinci přijíždějící na Krym vidí jeden obrázek: jak se region rozvíjí, jak se mění před očima," zdůraznil.

Před tím poslanec Nejvyšší rady za Opoziční blok Evgen Balycký uvedl v pořadu televizního kanálu NewsOne, že si odpočinul na Krymu a zjistil u místních obyvatel, proč hlasovali na referendu pro připojení poloostrova k Rusku.

„Jsou lidé, kteří si klepou na čelo a říkají: „Jaký návrat, prosím vás? Tam?" A hovoří o banderovcích, o upálených lidech v Oděse, o státním převratu. Je to většina lidí — to mohu přísahat. Věřte mi, že nejde o to, co já chci nebo nechci, to si myslí mnoho lidí," uvedl člen parlamentu.