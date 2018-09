„Porušují se zákony fyziky.“ V Británii zpochybnili důkazy v kauze Skripalových

Podle jeho slov předpokládaní „vrazi" Skripalových porušují zákony fyziky. Screenshoty z kamerového systému na letišti Gatwick předložené jako důkaz zapojení Alexandra Petrova a Ruslana Boširova byly pořízeny ve stejnou sekundu. Na fotografiích je stejný čas a datum: 16.22.43, 2. března 2018.

Brit kromě toho poznamenává , že se nacházeli pravděpodobně na různých, ale naprosto identických chodbách letiště. Murray píše, že byl na Gatwicku mnohokrát, ale nemůže si vzpomenout, že by tam byly takové chodby, které by se navzájem podobaly i v sebemenších detailech. „Kdo mi může ukázat právě toto místo na letišti? Je to před pasovou kontrolou, nebo po ní? Nebo snad po celnici? A kde mají zavazadla? Copak přiletěli jen s malými taškami přes rameno?," ptá se udiveně autor.

Murray rovněž podotýká, že Rusko poslalo s tímto úkolem „špióny amatéry". Použili veřejnou dopravu a dostali se na desítky kamer. Nesplnili úkol, tedy nezlikvidovali cíl, a nechali „vražednou zbraň" tam, kde mohla být snadno nalezena. Zanechali také všude stopy po novičoku, a navíc se mohli otrávit sami.

„Zveřejněné ‚důkazy‘ podílu Ruska na otravě Skripalových dávají sice odpověď na některé otázky této kauzy, vzniká ale zároveň mnohem více nových otázek," zdůraznil Murray.