Češi chtějí na Mars. S jakým nebezpečím se tam mohou setkat? (VIDEO)

Podle informací portálu Eurozprávy chce polovina Čechů na Mars. Pokud zobecníme to, co říkají vědci a píše tisk ohledně budoucích letů na Mars, tak závěry jsou poměrně smutné. O rizicích takového letu Sputnik hovořil s člověkem, který již na Marsu byl. Na modelovaném Marsu.

Pracovník Institutu lékařsko-biologických výzkumů Ruské akademie věd Alexandr Smolevskij se v roce 2011 účastnil ruského experimentu, který imitoval let na Mars, nesl název Mars-500. Tento experiment počítal s výstupem na imitovaný povrch planety, mimořádnými situacemi a to nejdůležitější — s 520 dny izolace během „cesty" na planetu.

Onkologie

Varování první: Během devíti měsíců, které může let trvat, člověka ohrožuje radiace, protože čím dál jste od Země, tím je silnější ionizující záření. Stěny vesmírné lodi nejsou dostatečně silné pro ochranu před radiací. Kvůli tomu by ženy měly raději na cestu na Mars zapomenout, jelikož je pravidlem, že žijí déle než muži a mají větší šanci dostat rakovinu kvůli celkovému vlivu záření na jejich organizmus.

Podle slov Alexandra Smolevského je úroveň radiace, která může člověka při cestě na Mars ohrožovat, již částečně prozkoumána. Přípustná dávka radiace, která neohrožuje život člověka, ale do jisté míry ohrožuje zdraví člověka, je 1000 milisievertů.

„Kosmonaut dostává dávku radiace přibližně 1 milisievert za den. Takže 520 milisievertů za dobu letu na Mars neohrožuje život. Kromě toho ale existuje riziko vývoje onkologických onemocnění. V tomto případě je mezní dávka, podle výpočtů západních vědců, 660 milisievertů. I to je ale více. Je ovšem pravda, že existují jisté komplikace. Let bude trvat 520 dní jen při optimálním umístění Země vůči Marsu. Druhý moment je ten, že jeden milisievert denně je stálý vliv bez neočekávaných událostí. A neočekávanou událostí se může stát zvýšení aktivity Slunce. Pokud dojde k rázovému zvýšení aktivity, tak dóza roste okamžitě stonásobně a může posádku zabít okamžitě."

Přitom, jak říká vědec, existující technologie izolace korpusu lodě, jež umožňují snížit úroveň radiace o 30 %.

Svaly srdce a spodní prádlo

Varování druhé: Kvůli prakticky zcela chybějící gravitaci oslábnou během letu svaly po celém těle, a to i srdeční sval. Kromě toho, čím více člověk je v kosmu, tím vražednější je to pro jeho kostní tkáň. Kromě toho roste vzdálenost mezi obratli. Pracuje se na systému tréninku, speciálních oblecích a speciální centrifuze s malým rádiem.

„Pokud bude člověk dodržovat systém tréninku, tak bude schopen cítit se zcela normálně, dokonce i po přistání po dlouhém letu," říká.

Třetí varování: V kosmu bude možné jen velmi zřídka měnit spodní prádlo, dále můžete zapomenout na sprchu a možnosti prát si. A ještě bude nutné téměř rok žít s myšlenkou, že v případě problému na pomoc nikdo nepřijde. A to vše v omezeném prostoru. Udělejte si tedy radši velké zásoby prášků na spaní.

„Během experimentu Mars-500 jsme přišli k závěru, že je úspornější používat jednorázové prádlo. Zkoušely se přitom různé materiály s antibakteriálními vlastnostmi, které se pomalu špiní. Tyto materiály by měly umožnit zvýšit dobu jejich nošení. Pro hygienické procedury existují speciální vlhčené ubrousky obsahující speciální látky, jež dostatečně efektivně odstraňují špínu, pot a tuk. Existuje speciální šampon Aelita, který prakticky nepotřebuje vodu. Jiná věc ale je, že obyčejný člověk, který si zvykl stát dvakrát denně pod sprchou v komfortních podmínkách za zvuku vlastního zpěvu, se v takových podmínkách bude cítit nepříliš komfortně," říká Smolenskij.

Ani Marťané nejsou tak děsiví, jako vlastní degradace

Varování čtvrté: A tak jste doletěli, dokonce jste i přistáli, aniž byste udělali z lodi hromadu třísek (o Mars). Atmosféra Marsu je přibližně stokrát řidší než zemská, takže už tak to není jednoduchý úkol. Průměrná teplota na Marsu je — 62 stupňů Celsia. Výkyvy teplot jsou velké, ve dne tedy může být i velmi horko. Mimochodem, na hosty Marsu bude déle působit ionizující záření. To může vést k degradaci kognitivních funkcí. To znamená, že ti, kdo dokážou přiletět, přestanou zvládat systémy vlastních zařízení a zapomenou, co mají dělat. Jedním z následků záření bude onemocnění leukémií.

Alexandr Smolenskij říká, že úroveň radiace na Marsu je skutečně veliká. Kromě toho, na povrchu je gravitační síla menší než na Zemi, a to se odrazí na schopnosti člověka hýbat se.

„Všechny tyto fyzické faktory vedou k tomu, že člověk ve vnějším prostředí, dokonce i ve skafandru, bude velmi krátkou dobu. Hlavně bude bydlet na území základny, která pravděpodobně bude dokonce zakopána pod povrchem, aby bylo možné snížit úroveň radiace a zabránit ztrátě tepla," řekl pro Sputnik.

A to hlavní

A, ano — a potom je ještě potřeba letět zpět.