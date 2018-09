Transgender se dostal do ženského vězení a třikrát znásilnil vězně

V roce 2001 byla Karen White uvězněna za svádění nezletilých. Transgenderová žena nezměnila pohlaví a technicky zůstala mužem, ale soud rozhodl odeslat zločince do ženského vězení. Ta však využila situaci a třikrát znásilnila jednoho z vězňů, informuje The Sun.

Je zajímavé, že se Karen okamžitě nestala ženou, strávila více než deset let v mužském vězení. Před čtyřmi lety však kriminálka uvedla, že se už necítí jako muž a kromě toho trpí erektilní dysfunkcí. Soud k ní projevil vstřícnost a přestěhoval jí do ženského vězení, kde se mužské síly zřejmě do Karen vrátily.

Jak se ukázalo, během období od února do prosince 2016 Karen White spáchala tři sexuální útoky na vězně. Je také možné, že mezi zářím a listopadem 2017 došlo k dalším dvěma znásilněním. Kromě toho se uvádí o dalším násilí, kterého se dopustila Karen v roce 2003, ale není známo, kdo stal její obětí, jestli žena nebo muž.

White zpočátku popírala všechna obvinění, ale nyní se přiznala ke čtyřem znásilněním. Také nepopírá, že by se mohla dopustit dalších dvou sexuálních útoků. Jaký trest jí hrozí, zatím není známo, ale jistě bude znovu převedena do mužského vězení.