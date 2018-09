V Německu promluvili o tom, jakou ostudu si utržil Západ v Sýrii

Západ promarnil možnost ovlivnit vývoj situace v Sýrii, a byl to výsledek neúspěšné politiky USA a Evropy na Blízkém východě. Prohlásil to předseda výboru Spolkového sněmu pro zahraniční politiku Nortbert Röttgen v interview pro Kieler Nachrichten.

Podle jeho slov začne brzy v Sýrii, a mj. v Idlibu, rozsáhlá operace, a hlavní úlohu v ní budou hrát syrská vláda, Rusko a Írán, a to je následkem politiky západních zemí v tomto regionu v posledních letech.

© AFP 2018 / Youssef Karwashan Syrská armáda válčí na vulkanickém poli Al-Safa (VIDEO)

Röttgen uvalil odpovědnost za to na bývalého prezidenta USA Baracka Obamu, který v roce 2013 „nezareagoval vojensky na Asadův chemický útok", i když slíbil, že vojenskou operaci provede.

Politik označil rovněž Evropu za „politického žebráka", který ztratil veškerý svůj vliv, což mělo za následek posílení Ruska a Íránu.

„Evropa se stala diplomatickým žebrákem. Musíme teď prosit Rusko, Írán a Asada, aby nedělali zase to, co dělali po celou tu dobu. A přitom víme přesně, že naši prosbu nesplní," podotýká Röttgen.

Obviňuje také EU z naprostého ignorování vlastních chyb a z neochoty je rozebírat a napravovat. „Už sedm let za sebou se EU neučí z vlastních chyb, ke kterým došlo v Sýrii. Německo, Francie a Itálie se nepoučily ani z jednoho závěru z vlastního neúspěchu. Evropa v Sýrii úplně zkrachovala, jinak se to říci nedá," podotkl Röttgen.

Podle jeho názoru prožívá Západ vážnou krizi, která už způsobila velký příliv běženců do Evropy. „Prožíváme politickou a morální krizi způsobenou absencí evropské politiky na Blízkém východě. Přijali jsme velký počet běženců, ale nijak nezměnili situaci na místě, a nevytváříme struktury pro to, abychom to udělali v budoucnu.