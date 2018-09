Rakouský předseda obranného výboru požaduje po EU obsadit severní Afriku (VIDEO)

To, co se říká za zavřenými dveřmi, o tom promluvil rakouský člen národní rady a předseda obranného výboru Reinhard Bösch nahlas: Aby bylo možné zvládnout migrační krizi, měla by EU „dočasně“ obsadit severní Afriku. O tom píše ve svém článku pro RT Zlatko Percinic.

Autor se podivuje nad tím, že je to právě neutrální Rakousko, které přichází s myšlenkami z doby evropského kolonialismu — aby bylo možné zajistit vnitřní evropské zájmy, měly by být obsazeny vzdálené země. Samozřejmě, pouze „dočasně", jak zdůraznil Bösh. Tímto způsobem argumentovali i George W. Bush a Tony Blair před „jejich fiaskem v Iráku", píše autor a dodává, že Irák může posloužit jako příklad k tomu, jak mohou podobné úvahy dopadnout.

Velké nebezpečí, podle názoru Percinice, plyne z toho, že se jedná o rakouského předsedu obranného výboru. Ten pronesl tato slova:

„Když se nám nepodaří vytvořit platformy na zemi v severní Africe, například v Libyi — když to nebudeme moci zorganizovat s vládou v Libyi, tak to musíme zorganizovat s tou druhou libyjskou vládou. A když to nebude fungovat, tak to podle mého soudu můžeme provést s různými vojenskými a policejními (prostředky). Takže ze strany Evropské unie obsadit prostor, ten zabezpečit, také tam pro tyto lidi vytvořit vybavení a následně tyto lidi odvést zpět do jejich vlasti."

Při vyjasňování ze strany žurnalistů novin Vorarlberger Tageszeitung (VOL.AT), kde by EU měla takto postupovat, Bösch odpověděl:

„Buď na evropském, nebo na africkém území, to záleží. (…) Ty (vlády Řecka, Itálie, Libye, Tuniska a další.) nejsou příliš kooperativní. (…) Ano, tak to se pak budeme muset podívat, abychom to s jinými státy, když to severoafrické státy odmítnou, s jinými státy to celé zorganizovali, nebo si v severní Africe nějakou část vynutit. Vzít si tam pod kontrolu nějakou část pro Evropskou unii a tam zorganizovat toto navracení."

Autor tohoto vyjádření se pokusil o „lež z nouze", aby se z této situace vyvlékl, říká Percinic. Bösch toto své vyjádření označil za „absolutní nesmysl".

Aktuelle Stellungnahme von Reinhard Bösch. Weitere Empörungen also nicht notwendig. Cool down😎 pic.twitter.com/1vumVoqnYg — Harald Vilimsky🇦🇹 (@vilimsky) 3. září 2018

​Jak říká Percinic, s „vysvětlením" Bösche by celá kauza byla uzavřena, kdyby Vorarlberger Tageszeitung nepublikovaly tento rozhovor.

Straničtí kolegové Bösche přispěchali na pomoc, například vicekancléř Heinz-Christian Strache prohlásil, že se jedná o „nehezky formulovanou" myšlenku. Kancléř Rakouska Sebastian Kurz prohlásil, že „postup bez partnerů na místě nemůže být pro nikoho možnost", říká článek RT.

„To, že v roce 2018 vůbec někdo vážně přemýšlí o použití cizího území, je už samo o sobě dostatečný skandál," uzavírá svůj článek Percinic.