Londýn táhne proti základům práva i zdravému rozumu - Zacharovová (VIDEO)

Mimo jiné prohlásila, že Londýn se odvažuje na vyjádření, která odporují zdravému rozumu, logice a diplomatické praxi.

Zacharovová: „Víte, v Londýně chtějí jen jedno — donutit nás k tomu,abychom se ospravedlňovali. A to protiřečí všemu, hlavně realitě. Rusko se hned po událostech v Salisbury (…) vyjádřilo, že Rusko s těmito událostmi nemá nic společného. To zaprvé. Zadruhé, z pohledu mezinárodního práva, ale i z pohledu národního práva, a to vám řekne každý právník, to funguje tak, že musíte dokázat vinu, a ne prokázat svoji nevinu. Z toho důvodu to, co Londýn dělá, odporuje zdravému lidskému rozumu, logice, diplomatické praxi, etice a předně základům práva dnešního světa."