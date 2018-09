Psychoterapeut Maaz o Chemnitzu: Rozdělování lidí je primitivní způsob ochrany (VIDEO)

Podle doktora Maaze se nejedná pouze o nespokojenost s migrační politikou, jedná se o mnohem hlubší problémy. Rozdělování je v psychoterapii vždy primitivní ochranný systém, který je určený k odklizení problému z cesty. Maaz analyzoval situaci v Chemnitzu, jako řešení vyzval k používání metod, jež jsou používány při řešení problémů párů.

„Rozhodovat se o tom, kam patříte, zdali doprava, či doleva, je patologická varianta. Ve stále více rozdělené společnosti je toto pro mě známkou toho, že pod tím, nebo nad tím někde tkví problém, společný jmenovatel, krize, hlubší konflikt, jemuž nechceme věnovat pozornost. Z psychologického hlediska se jedná o rozšířenou věc — když existuje problém, tak hledáme viníka, místo abychom si poradili s problémem a uviděli na tom i naši část viny," prohlásil Maaz v rozhovoru pro RT a pokračoval: „Hlubším tématem v případě Chemnitzu je to, kam jde naše společnost, co se s ní děje, co se děje s naší demokracií, co se děje s Evropou, co bude s eurem… To jsou všechno citlivá, ohrožující témata, o nichž se musí diskutovat. V těchto tématech by měla i ona takzvaná veřejnost přicházet s návrhy či jednat o tématech, které politika ještě neprobrala dostatečně pečlivě. Pokud se toto neděje a místo toho nastupují ona slova — ty jsi ten špatný, tak je to pro mě známka vyostřené krize, vyostřeného konfliktu, který není brán vážně."

Německý psycholog odmítl tvrzení, že v Chemitzu se hlavně jedná o problém pravicového extrémismu.

„Označovat události v Chemnitzu za problém pravicového extrémismu je falešné, protože se v první řadě jedná o občanský protest, který je směřován proti migrační politice, která způsobuje mnoho zátěže, mnoho rušení, mnoho konfliktů, přičemž lidé to tak nechtějí."

O rostoucí propasti mezi lidmi Maaz hovořil jako o způsobu ujistit sebe sama v tom, že někdo stojí na té "správné" straně.

„Rozdělování společnosti je pro nás psychoterapeuty primitivní způsob, jak se zbavit problému. Klíčem k tomu je říci, že já jsem na té správné straně a ty na té špatné. To začalo s migrační krizí — na jedné straně politika vítání, a na druhé straně nepřátelé cizinců a podobně. Na tom již bylo vidět, že migrační politika není dostatečně demokraticky, s ohledem na občany, reflektována," myslí si.