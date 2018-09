Osobní letoun MS-21 chtějí ochránit před raketami

„Plánujeme, že na MC-21 taková možnost bude. Vedeme takové práce. Myslím, že na něm bude nový komplex, ve kterém spojíme veškerý vývoj z existujících obranných komplexů. Pokud přijde taková objednávka, jsme připraveni vytvořit obranný komplex pro MS —21," řekl Michejev.

Vyjádřil se také k tomu, že civilní letectví k tomu ještě dojde, protože na světě existuje tolik oblastí, kde se nedá létat bez komplexu obrany ani na občanské úrovni.

Palubní obranný komplex chrání letadla a odráží protiletadlové střely včetně přenosných protiletadlových raketových systémů.

MS-21 je ruský osobní úzkotrupý letoun s krátkým středním doletem. MS-21 zahrnuje nejnovější vývoj v oblasti konstrukce letadel a motorů, palubního vybavení a systémů.

První MC-21-300 byl veřejnosti představen v červnu 2016 v Irkutsku a v květnu 2017 se uskutečnil jeho první let. Po řadě testů letadlo provedlo 6hodinový nepřetržitý let z Irkutska do Moskvy. Většina podniků Sjednocené letecké korporace se účastní spolupráce při výrobě MS-21.