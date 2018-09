Expert zhodnotil informace médií o přemístění dalších vojsk USA na jihovýchod Sýrie

Politický analytik Michail Sinelnikov-Orišak okomentoval v rozhovoru pro RT zprávy o dodatečném přemístění více než 100 námořní pěšáků USA do základny al-Tanf na jihovýchodě Sýrie.

„Na přemístění dalších sil do Sýrie není nic překvapivého. Je však jasné, že je to jen kapka v moři. K zásadním změnám ve všeobecném stavu věcí nedojde. Američané tím (přemístěním — pozn. red.) říkají, že neopustí Sýrii jen tak. Poslední události v Idlibu ukazují, že aktivní fáze vojenských operací končí. To je velmi symbolické, protože protesty začaly právě v Idlibu, jež byl hlavní ohništěm povstání," řekl Sinelnikov-Orišak.

© AFP 2018 / Delil Souleiman USA přesunuly do Sýrie dodatečné jednotky

Podle něj se Spojené státy snaží ukázat, že neodejdou jen tak ze Sýrie.

„Velká válka opravdu skončila a Američané by nyní měli ukázat, že se jen tak nepodaří vyhnat je ze Sýrie. Tento malý symbolický přesun vojáků je znamením, že americká aktivita tam pokračuje a bude pokračovat," uzavřel expert.