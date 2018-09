Rusko může získat vlastní „Suezský průplav“, píší média

S příchodem globálního oteplování se může Severní mořská cesta stát pro Rusko vlastním „Suezským průplavem“, píše The Washington Post.

Státy jako Rusko, píše list, vkládají velké naděje do tání arktických ledů, poněvadž se díky tomu může Severní mořská cesta stát alternativou Suezského průplavu, což umožní podstatně snížit výdaje na tranzit z Evropy do Asie a Ameriky. Předpovědi odborníků ohledně globálního oteplení a tání ledů v Arktidě, poukazuje The Washington Post, se mohou stát „blahem" pro Rusko, pro které je větší část Severní mořské cesty důležitým ekonomickým prostorem.

© Depositphotos / Nordroden Projekt budoucnosti v Arktidě. Proč Rusko staví Severní železniční magistrálu

Rusko bude tedy kontrolovat strategickou obchodní trasu a rovněž mít zisk z navigace a plavby ledoborců, dodává list.

Nehledě na nebezpečné podmínky cesty dokonce i v letním období, předností Severní mořské cesty je doba plavby. Noviny připomínají, že loď, která například pluje z Jižní Koreje do Německa, bude potřebovat přes Severní mořskou cestu dvakrát méně času než přes jihoafrický mys Dobré naděje, pouhých 23 dní.

Severní mořská cesta je hlavní arktická navigační trať Ruska, nejkratší vodní trasa mezi Dálným východem a evropskou částí země. Cesta pojí arktické přístavy s velkými řekami Severního regionu.

Zvlášť atraktivní je tento způsob dopravy právě teď: arktické ledy tají a tvoří koridory vhodné pro plavbu tankerů.