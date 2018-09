Pro třetí pohlaví? Gymnázium v Göttingenu poprvé zavedlo unisexové toalety

Podle informací novin vycházela iniciativa od školáků a byla schválena městem, školačkami i školáky. Tyto toalety mají být vstřícným krokem pro ty školáky, kteří se mají problém identifikovat s klasickým rozdělením pohlaví — transsexuály či ty, kteří svoji sexuální identitu ještě „hledají".

„Školáci, kterých se to týká, by také měli mít příležitost chodit na tyto toalety. My jsme škola projektů UNESCO, a proto jsme za rozmanitost," citují noviny ředitele školy Georga Bartelta.

Nové toalety byly zprovozněny minulý čtvrtek, jedná se o dvě buňky, které byly předělány z chlapeckých a dívčích toalet. Místo klasické dívky či chlapce je na dveřích napsáno prostě „toaleta".

„Chceme všechny lidi zapojit a ukázat, že u nás jsou vítáni všichni. Chceme ukázat, že jsme pestří," prohlásil podle novin zástupce školy Linus Steinmetz.