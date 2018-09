Je evropské právo migrantům pro srandu? Nebo jen není odpovídající? (VIDEO)

Patnáctiletou Miu Afghánec zabil sedmi bodnými ranami v drogérii ve městě Kandel. Po osmi měsících od tohoto hrůzného činu byl pachatel odsouzen k osmi a půl letům vězení. Zemský soud v Landau odsoudil Abdula D. jako mladistvého. Státní zastupitelství se odvolalo — požaduje nejvyšší možný trest, deset let vězení.

Tato vražda vyvolala v Německu diskuzi o směřování migrační politiky, ale i o rozsudku. Abdul D. při svém příjezdu do Německa deklaroval, že je mu 15 let. Výsledkem tedy je, že v době činu mu bylo 17 let. O tom ale panují pochybnosti.

V případě, že panují pochybnosti o věku osoby, může být požadováno provedení lékařského vyšetření. Jedná se o rentgenové vyšetření, vyšetření zubů, může se použít DNA metoda, či může být provedeno vyšetření sexuální zralosti.

© REUTERS / Hannibal Hanschke V německém Köthenu se protestuje po vraždě Němce dvěma Afghánci (VIDEO)

S tímto vyšetřením ale musí osoba, které se to týká, i její zákonní zástupci, souhlasit. Přitom musejí být seznámeni s možnými zdravotními riziky vyšetření. Pokud souhlas chybí, může být podle německého práva vyšetření zastaveno.

Po případu vraždy Mii v Kandelu němečtí politici požadovali zesílení lékařského nasazení při zjišťování věku mladistvých migrantů. Mělo to být zavedeno jako povinnost. Některé spolky ale byly proti, například Save the Children či Německá organizace pro pomoc dětem (Kinderhilfswerk). Tyto spolky ve svém prohlášení prohlásily, že existující metody mohou poskytnout pouze přibližné hodnoty, a ne přesný věk vyšetřovaného, píše německá RT.

Německý prezident spolkové lékařské komory Frank Ulrich Montgomery byl také proti. „Rentgen bez lékařské indikace je zásahem do nedotknutelnosti těla," prohlásil pro Süddeutsche Zeitung.

Zjišťovat věk konkrétní osoby lékařským způsobem v Německu je podle pravidel radiační ochrany možné jen v rámci provádění trestního řízení, píše RT.