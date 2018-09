Instagram nádherné manželky Novaka Djokoviče zažil po jeho výhře na US OPEN útok (FOTO)

Srbský tenista vyhrál svůj 14. Grand Slam poté, co udolal argentinského rivala Juana Martina del Potra během finále US Open.

Před hrou v New Yorku manželka Jelena zveřejnila fotografii na svém Instagramu, aby svému manželovi poskytla podporu. Napsala: „We BELIVE in you, amore."

Poté, co Novak porazil svého soupeře, byl na účtu jeho manželky velký provoz. Mnoho uživatelů gratulovalo rodině Djokovicových.

Jelena je řiditelka Novak Foundation, která pracuje na vzdělávacích programech pro Srbsko a pomáhá znevýhodněným dětem žít lepší život.

Je také zakladatelkou bezplatného časopisu pro studenty v Srbsku Original, který má podle jejích slov dávat možnost mladým lidem vyjádřit jejich talenty.