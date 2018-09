Britská média informovala o „Uklízečích“ v kauze Skripalových

V případu otravy bývalého pracovníka GRU Sergeje Skripala a jeho dcery Julie jsou další čtyři podezřelí z Ruska, píše tabloid The Mirror s odvoláním na zdroje v britských tajných službách.

Patřili do „skupiny vrahů", která je v Rusku známá pod krycím názvem „Uklízeči", uvádí se v článku. V „týmu" bylo celkem šest účastníků, mj. Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, kteří byli dříve ve Velké Británii obviněni z atentátu na Skripalovy.

„Bylo třeba zajistit, aby byli Skripalovi sledováni. Petrov a Boširov museli vědět, že se (Skripalovi) nevrátí v době, když budou rozptylovat novičok," řekl jeden ze zdrojů tabloidu.

„Pojistka" se do Británie dostavila přes jiná letiště, píše The Mirror. Přitom podle slov zdroje využili dokladů občanů EU, kteří si odpykávají tresty ve vězení. Bylo to prý uděláno, aby nemuseli dostávat víza.