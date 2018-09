Ukrajina objevila výhodu přerušení železničního spojení s Ruskem

Podle jeho slov by vlaky pendlující směrem do Ruska mohly být pro ukrajinské občany, kteří chtějí cestovat uvnitř země, opravdovou úlevou. Jak uvedl Omeljan, v takovém případě by zisk ze železniční dopravy mohl být mnohem vyšší než nyní.

Na Ukrajině si rozmysleli zrušení železniční dopravy s Ruskem

Konkrétní termín přerušení železničního spojení s Ruskem však ministr neuvedl.

„Jakmile bude přijato odpovídající rozhodnutí, určitě o tom budeme informovat," cituje Ukrinform slova ministra.

Již dříve Omeljan informoval o tom, že ukrajinské ministerstvo infrastruktury vypracovalo projekt, v němž bylo navrženo přerušení železničního a autobusového spojení s Ruskem. Na konci roku 2017 tvrdil, že ztráty v souvislosti s tímto rozhodnutím budou pro Kyjev představovat pouze jednu hřivnu.

Přitom podle údajů Státní správy železniční dopravy byl tím nejvýnosnějším vlakem v roce 2017 spoj na lince Kyjev-Moskva, který zemi přinesl celkem šest milionů dolarů.