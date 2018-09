Trump zvažuje uvalení sankcí proti Číně

Nevládní organizace obviňují Čínu z násilné „převýchovy" muslimů ve východní provincii Sin-ťiang. V internačních táborech se údajně drží v zajetí stovky tisíc až milion Ujgurů. Jak uvádí list The New York Times , americký prezident Donald Trump nyní zvažuje, že kvůli tomu uvalí sankce na čínské oficiální činitele a společnosti.

Již několik měsíců uvnitř Trumpovy administrativy probíhají debaty o tom, zda je vhodné začít veřejně kritizovat Čínu za porušování práv muslimských menšin. Debaty se vyhrotily, když před dvěma týdny kongresmani požádali ministra zahraničí Mike Pompea a ministra financí Stevena Mnuchina uvalit sankce na sedm čínských úředníků.

Ze strany Trumpa by se jednalo o neobvyklý krok, neboť americký prezident problematiku lidských práv doposud nekomentoval a svou kritiku Pekingu omezil na neférové obchodní praktiky.

V neděli nevládní organizace Human Rights Watch zveřejnila rozsáhlou zprávu o porušování práv obyvatel provincie Sin-ťiang. Zpráva cituje 58 bývalých obyvatel provincie a konstatuje, že rozsah represí je nevídaný od dob kulturní revoluce v letech 1966 až 1976, a doporučila proto uvalit sankce na čínské oficiální činitele, kterým by měla být odepřena víza, a omezit export technologií, jež mohou uplatňovat úřady při provádění represí.

Podle mediálních zpráv v internačních táborech musí muslimové odmítat různé aspekty islámu, studovat čínskou kulturu a přísahat věrnost komunistické straně. Bývalí vězni tvrdí, že je dozorci mučili. Čínské úřady potvrdily, že v zemi běží program, který má potlačit extremismus prostřednictví vzdělávání. Nicméně odmítají tvrzení, že zadržují velký počet muslimů.

Pokud by se Washington rozhodl uvalit proti Číně sankce, tak by došlo k zásadnímu zhoršení již i tak napjatých vztahů mezi oběma zeměmi. Čína je velmi citlivá na kritiku lidských práv, kterou považuje za zasahování do vnitřních záležitostí země. Kromě toho podle Bloombergu Trump uvažuje uvalit sankce na čínské organizace, které se dopustily krádeže duševního vlastnictví pomocí kybernetických útoků.

Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem se zhoršily poté, co Spojené státy uvalily cla na dovoz čínského zboží, na což Čína zavedla svá protiopatření. Cla se dnes dotýkají dovozu v celkovém objemu 50 miliard dolarů. Trump však vyhrožuje, že cla může zvýšit až na 505 miliard dolarů.