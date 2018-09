Obří sluneční bouře prohřeje Zemi

Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) varuje, že obří díra v sluneční koróně by mohla být předzvěstí největší sluneční bouře za posledních pár let. Informuje o tom portál Science Alert.

Závažnou katastrofu prý očekávat nemusíme, ale dopad na techniku a většinu obyvatel planety to mít bude, uvádí Science Alert. A to nehledě na to, že se Slunce nachází na vrcholu své aktivity.

Vědci z USA uvádějí, že nejméně husté a chladnější části plazmy ve sluneční koróně by se mohly prolomit a uvolnit tak velké množství ionizovaných částic. Podle předpovědí vědců by mohla geomagnetická bouře na Slunci vypuknout již 11. září. Pokud budeme těmto prognózám věřit, pak během dne či dvou dnů dosáhne proudění ionizovaných částic atmosféry Země. Má to ale i své výhody. Kosmologové věří, že bouře Zemi v určitých oblastech prohřeje a lidi tak odmění jasným počasím. Největší štěstí budou mít obyvatelé Střední a Severní Ameriky a také lidé žijící v centru a na jihu Ruska.