Vědci prozradili, jak snížit krevní tlak bez pomoci léků

Změna životního stylu na 16 týdnů nám umožní snížit vysoký krevní tlak a také sníží potřebu užívání léků na hypertenzi. To se uvádí ve výzkumu Americké kardiologické asociace. Tisková zpráva asociace byla zveřejněna na portálu EurekAlert.

Kardiologové vysvětlili, že pacienti s vysokým krevním tlakem (systolickým tlakem od 130-160 mmHg a diastolickým tlakem 80-90 mmHg) by měli věnovat zvláštní pozornost dietě a pravidelnému cvičení. Tato doporučení se týkají jak žen, tak mužů, uvádí EurekAlert.

© Fotolia / YakobchukOlena Vědci řekli, jak hladovění ovlivňuje délku života

K takovému závěru vědci dospěli, když uskutečnili experiment, kterého se zúčastnilo celkem 129 lidí ve věku od 40 do 80 let. Tito lidé měli nadváhu a trpěli na zvýšený tlak. Účastníci byli náhodně rozděleni do tří skupin. Pro každou skupinu lékaři vypracovali speciální 16týdenní program.

Pacienti, kteří spadali do první kategorie, začali dodržovat dietu s vysokým obsahem ovoce, zeleniny a malým podílem červeného masa, soli a sladkostí. K tomu třikrát týdně cvičili pod vedením trenérů. Členové druhé skupiny se stravovali podle stejného plánu, ale necvičili. Třetí skupina se podle vypracovaného plánu nestravovala a ani necvičila. Přitom nikdo z nich neužíval léky.

V závěru experimentu se ukázalo, že účastníkům první skupiny se podařilo výrazně zhubnout (v průměru až o 8,6 kg) a také snížit krevní tlak — „vrchní ukazatel" o 16 bodů, „spodní ukazatel" o 10.

Přičemž jen 15 % pacientů, kteří podstoupili první programový experiment, potřebovalo po tomto výzkumu své léky.