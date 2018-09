Britský filmový kritik rozluštil záhadu, jak se Putin dostal k moci

Britský filmový kritik Andrew Mail označil seriál s názvem Sedmnáct zastavení jara za příčinu toho, že se ruský prezident Vladimir Putin dostal k moci. Píše o tom v deníku The Guardian.

Mail zdůraznil, že televizní seriál Taťjany Lioznovové, sestávající z 12 dílů, byl natočen na žádost KGB a byl navržen s cílem zvýšit prestiž pracovníků rady, včetně zvědů, a přilákat do jejich řad nové lidi.

Hlavní postava seriálu Мах Otto von Stierlitz, standartenführer (vojenská hodnost, pozn. red.) a sovětský špion, se podle filmového kritika stal národním hrdinou SSSR a vtipy o něm se staly součástí sovětského folklóru.

Mail dodal, že po rozpadu SSSR se tomuto seriálu dostalo zajímavého pokračování. V roce 1991 petrohradský režisér natočil krátký film a místním politikovi, který dříve pracoval jako špion ve východním Německu. Tím člověkem byl Vladimir Putin. Jedna ze scén tohoto krátkého filmu zopakovala zakončení seriálu Lioznovové.

„A bylo to. Lidé si začali spojovat Putina se Stierlitzem. Putin nikdy přímo neřekl, zda ho Stierlitz inspiroval k tomu, aby se stal špionem. Ale když mu bylo 21 let, vyšel tento seriál. A on se přidal ke KGB dva roky poté," cituje autor článku novinářku Dinu Newman.

Mail také zavzpomínal na jedno vydání novin Kommersant z roku 1999, v němž byl publikován dotazník týkající se toho, koho by lidé chtěli za dalšího prezidenta Ruska. Na druhém místě se umístil právě Stierlitz. Byl také uveřejněn na titulní straně týdenní přílohy s titulkem Prezident-2000.