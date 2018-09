Kreml okomentoval zprávy o možném útoku na síly Ruska v Sýrii

Podle jeho slov Kreml přestal brát tyto zprávy z médií vážně, jelikož samy sebe plně diskreditovaly. „Zaměřujeme se na oficiální prohlášení," řekl novinářům Peskov.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Ruské MO: Ozbrojenci v syrském Idlibu začali natáčet provokaci chemického útoku

Den předtím noviny Wall Street Journal napsaly s odkazem na zdroje, že americký prezident Donald Trump zvažuje možnost napadnout Sýrii , přičemž by se nejednalo jen o syrské vojenské objekty, ale také o ty ruské a íránské. Jak uvedly noviny, Pentagon podobné scénáře zpracovává, ale Trump se ještě nerozhodl.

Ministerstvo obrany RF již dříve varovalo, že se v Sýrii chystají provokace předstírající použití chemických zbraní. Právě to by se mělo stát důvodem k útoku USA, Velké Británie a Francie na syrské vládní objekty. Tyto tři země již podobným způsobem zaútočily a označily to za reakci na chemické útoky.