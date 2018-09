Premiér Krymu oznámil podmínky pro obnovení dodávek vody z Ukrajiny na poloostrov

Již dříve zástupce ukrajinského ministra pro dočasně okupované území Jurij Hrymčak oznámil, že Ukrajina může obnovit dodávky vody na Krym za podmínky, že bude Ruskem uznána okupace poloostrova. Později však mluvčí prezidenta Borys Babin uvedl, že Kyjev za žádnou cenou nepovolí obnovení dodávek vody na Krym.

„Za současné vlády je to nemožné. Žádný kompromis s nimi se konat nebude. Nemyslí na svůj národ a také nemyslí na obyvatele Krymu či na přátelství s Ruskem. Proto si myslím, že jde o beznadějnou situaci. A to až do té doby, dokud nebude vláda znovu zvolena," řekl Aksjonov novinářům.

Podle jeho slov je pokrok v oblasti obnovení fungování Severokrymského kanálu možný jen tehdy, když bude na Ukrajině rozumná a příčetná vláda, která nebude chtít bojovat, ale budovat.