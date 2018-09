Americká vojenská základna je pro Polsko nebezpečná. Proč?

© AFP 2018 / Petras Malukas MZV RF vyjádřilo nespokojenost s cvičením NATO, které má proběhnout poblíž ruských hranic

Na tyto otázky v rozhovoru pro Sputnik Polsko odpověděl vojenský analytik, kandidát geografických věd, vedoucí katedry geografie Baltské federální univerzity Kanta Jurij Zvěrjev.

Proč v poslední době Polsko aktivně hovoří o připravenosti umístit na svém území stálou vojenskou základnu USA?

O přání Polska umístit k sobě americká vojska se hovořilo i dříve. Předchozí ministr obrany Antoni Macierewicz tam chtěl umístit dvě divize. Nyní se jedná o jedné. Motivy tady mohou být různé. Do značné míry se jedná o politický motiv, jeho cílem je zesílit pozice Polska jako hlavního východoevropského partnera USA. Podle všeho existují i jisté kroky směrem k této iniciativě i ze strany USA. Nemyslím si, že v této situaci Polsko hovoří jen o své vlastní pozici.

Čas od času jsou slyšet hlasy přívrženců rotačního charakteru umístění amerických vojsk v Polsku. Proč tuhle variantu někteří lidé považují za lepší?

O tom konkrétně hovořil generál Ben Hodges, který do nedávné doby byl velitelem pozemních vojsk USA v Evropě. Zaprvé rotační schéma umožňuje vycvičit pro budoucí válku větší množství jednotek: brigády se mění, získávají zkušenosti vzájemné spolupráce s vojsky východoevropských států. Čím více jednotek projde takovou přípravou, tím lépe pro budoucí bojové činnosti. Zadruhé, není možné zapomínat, že umístění stálé základny není jednoduchý úkol, ani pro USA.

Jestliže je potřeba formovat novou divizi — USA mají, jestli si dobře pamatuji, 11 divizí pozemních vojsk, kromě Národní gardy — je to drahé.

Jestli budete přemísťovat již existující divizi, tak hned vzniknou problémy mezi americkou federální vládou a vládou té země, kde se divize má nacházet. V dokumentu, který byl odeslán do USA, Polsko navrhuje umístit u sebe tankovou obrněnou brigádu. Ovšem ani gubernátorům, ani senátorům nějakého státu, ani členům parlamentu za nějakou organizační složku se nebude líbit, když jim seberou divizi — kdo chce přicházet o federální granty, pracovní místa, peníze, které vojáci utrácejí v místních obchodech a restauracích?

Nicméně při všech rizicích a vysoké ceně, stálá základna je tím i prospěšná, že je stálá. Rotující vojska je možné odmítnout a východní křídlo aliance opět přijde o svoji ochranu.

Skutečně, rotační přítomnost je více flexibilní. Pokud vezmeme americkou ozbrojenou brigádní bojovou skupinu, která rotuje v Evropě, vojáci se nacházejí v již existujících objektech, a to odmítnou je snazší. Existuje ale i jiný moment, který je spojený s lokacemi. Pokud Američané umístí stálou základnu v tom rajonu, který jim nabízejí Poláci, tak to bude oblast, která se nachází v zóně dostřelu systémů Iskander z Kaliningradské oblasti. A rotující vojska, a toho je třeba si všimnout, se hlavně nacházejí u hranice s bývalou NDR, na západě Polska, dál od hranice s Ruskem. Když například vezmeme poslední rotaci: dva tankové prapory této brigády, její hlavní bojová moc, se nacházejí v jižním Německu, v Bavorsku, a jeden prapor v Rumunsku a Bulharsku. To znamená, že ve své podstatě tanky přijíždějí do Polska a Pobaltí pouze na cvičení.

Nakolik je vůbec ekonomicky smysluplné mít cizí vojenskou základnu na území Polska?

Polsko je připraveno platit, a dostatečně solidní sumu. Pro tyto cíle je země připravena vydělit 1,5-2 miliardy dolarů. Pokud by tyto prostředky byly směřovány na nákup vojenského materiálu, tak by bylo možné nakoupit dostatečné množství bojové techniky. Kromě toho je Polsko připraveno poskytnout již existující infrastrukturu. Jedná se o území v okolí Bydhoště a Toruně. Přičemž v Bydhošti se již nachází dostatečné množství různých struktur NATO.

Může na to zareagovat Bělorusko a umístit u sebe Ruskou základnu?

Podle oficiální pozice prezidenta Lukašenka se ruská vojska mohou nacházet na stálém základě na území Běloruska v periodě ohrožení, když to reálně vypadá na válku. Do toho to má, jak sami chápete, daleko.

To znamená, že Bělorusko nic podnikat nebude?

Myslím si, že ne. A Rusko v případě stálého umístění početných sil USA a jiných zemí NATO v Polsku může podniknout další opatření, řekněme, vytvořit divizi v Kaliningradské oblasti.