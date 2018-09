Krym vysvětlil, proč Ukrajina uzavřela kontrolní stanoviště na hranicích

Kyjevská vláda záměrně uzavřela dva ze tří hraničních přechodů na hranici s Krymem, aby zastavila příliv turistů na poloostrov. Oznámil to Alexej Černjak, šéf výboru Krymského parlamentu pro sanatoria a rekreační komplex a cestovní ruch.

Ukrajinské hraniční přechody Kalančak a Čaplynka přestaly fungovat večer 6. září. Jak uvedl předseda státní správy Chersonské oblasti Andrej Gordějev, souvisí to se zhoršením životního prostředí v důsledku chemických emisí z krymského závodu Krymskij titan. Příslušníci pohraniční stráže však zůstávají na svých místech. Ukrajinský ministr zdravotnictví oznámil, že koncentrace škodlivých látek v Chersonské oblasti je v normě a místní obyvatelé nemuseli vyhledat lékařskou pomoc.

„Antikrymská propaganda a vytváření umělých front na hranicích neumožnily kyjevské vládě zastavit proudění turistů na Krym. Nyní úmyslně uzavřeli dva hraniční přechody, přičemž to spojují se špatnou situací na krymském závodě Titan. Zcela je uzavřít ale nemohou, protože mají vlastní zájmy. Toho jsme si dobře vědomi. Proto vše, co se nyní snaží udělat, je to, že před volbami nechtějí říci, že na Krymu byl překonán rekord a rekreovalo se zde více než milion ukrajinských turistů," řekl Černjak.

Podle jeho slov situace týkající se chemických emisí na severu Krymu nijak neohrozila lidské životy a pro kyjevskou vládu se stala jen formální záminkou.

„Pokud by v „Titanu" opravdu došlo k něčemu závažnému, pak by tím utrpěla i sousední Chersonská oblast. A věřte, že by za takové situace Ukrajina přilákala všechny možné i nemožné organizace, aby obvinila Rusko z ekologické katastrofy. Nicméně reálný důvod nenašli, a tak se rozhodli, že uzavřou hranice," dodal Černjak.