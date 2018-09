Ruský prezident Vladimir Putin na plenárním zasedání Dálný východ, který je součástí Východního ekonomického fóra 2018 ve Vladivostoku, navrhl, aby do konce roku byla bez předběžných podmínek uzavřena mírová smlouva mezi RF a Japonskem.

„70 let jednáme. Japonský premiér Šinzó Abe řekl: „Pojďme změnit přístup." Takže co mě napadlo: pojďme uzavřít mírovou smlouvu, ne teď, ale do konce roku, bez nějakých předběžných podmínek," řekl Putin.

Čtvrté Východní ekonomické fórum probíhá v kampusu Dálněvýchodní federální univerzity na Ruském ostrově od 11. do 13. září.