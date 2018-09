V Radě navrhli zadržování ruských lodí v Bosporu za pomoci NATO

Podle názoru poslankyně může Ukrajina takovým způsobem Rusku ukázat, že je schopna za pomoci svých partnerů „odpovídat" na opatření ruských pohraničníků na Azovském moři.

© REUTERS / Genya Savilov Ukrajina oznámila přesun vojsk k Azovskému moři

„Je třeba uvažovat ekonomicky — co máme dělat, když bude tato blokáda pokračovat? Možná, že bychom měli požádat členské země NATO , aby stejně tak kontrolovaly ruské lodi, které plují přes Bospor do Černého moře . A proč by je nezadržely na 10, 20 nebo 30 dnů, jako to dělají s našimi a zahraničními loděmi?" řekla.

Náměstek ukrajinského ministra pro otázky dočasně okupovaných území a přemístěných osob Heorhij Tuka dříve vyslovil myšlenku o zapojení sil NATO do doprovodu lodí na Azovském moři. Promluvil také o možnosti obrátit se s patřičnou žádostí na Radu bezpečnosti OSN.