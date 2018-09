Ve Švédsku byla podána žaloba proti Severnímu proudu 2

„ClientEarth podala žalobu u administrativního soudu Švédska s požadavkem na zastavení výstavby úseku plynovodu Severní proud 2 o délce 510 km ve švédských vodách. Právníci organizace tvrdí, že dokumenty výstavby nejsou úplné a přesné, poněvadž neberou ohled na vliv výstavby na divokou přírodu Baltského moře," praví se ve zprávě organizace.

ClientEarth upřesnila, že výstavba plynovodu ve Švédsku zahrnuje detonaci bomb, jež zůstaly na mořském dně po 2. světové válce. Tyto práce podle aktivistů uškodí chráněným mořským živočichům.

Je to již druhá žaloba ClientEarth. V květnu si postěžovala na projekt u finského soudu. Ale švédské a finské úřady již poskytly povolení na jeho realizaci.

Není to poprvé, co ve Stockholmu vyslovili negativní vztah k výstavbě plynovodu. Švédský rozhlas například sdělil, že několik parlamentních stran má kritický vztah k Severnímu proudu 2 a chtělo by zastavit tento projekt. Velvyslanec Švédska v Moskvě Peter Eriksson ale sdělil Sputniku, že prohlášení švédských politických stran o záměru zastavit ruský projekt Severní proud 2 nemohou nijak ovlivnit jeho realizaci, povolení na výstavbu plynovodu úřady země už vydaly a nemůže být odvoláno.

Projekt Severní proud 2 počítá s výstavbou dvou plynových linek o celkovém výkonu 55 miliard krychlových metrů ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Povolení k jeho výstavbě už dalo Německo, Finsko a Švédsko a zbývá jen získat souhlas Dánska.