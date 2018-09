Hlavní redaktorka Sputniku: Petrov a Boširov odpověděli na všechny otázky ve věci Skripal

Jak dříve informoval Sputnik, Simoňanová oznámila že si promluvila s Petrovem a Boširovem, které Londýn podezřívá z otravy Skripalových.

„Nevím, s kým jste byli včerejší večer, ale já jsem ho strávila s Petrovem a Boširovem. Nedělám si legraci," napsala Simoňanová na svůj kanál v síti Telegram. V nejbližších hodinách bude rozhovor vysílán na televizi RT.

Simoňanová dodala, že Petrov a Boširov se s ní spojili sami, když zavolali na její mobil. „Nehledala jsem je. Přesněji, hledala je naše redakce, stejně jako ostatní profesionální redakce: prostřednictvím sociálních sítí a svých vlastních zdrojů. Dokonce některé našli, ale nebyli to oni. Nakonec opravdoví (do té míry, jak si to můžeme ověřit) Petrov a Boširov mně zavolali sami. Na mobil. Je nutné dodat, že moje číslo zná opravdu každý, dokonce i poslíčci, co rozvážejí květiny na MDŽ," upřesnila hlavní redaktorka Sputniku.

„Všechny otázky, které vám jako novináři a mně jako novinářce přicházejí na mysl, byly položeny a odpovědi na ně jsme dostali," zdůraznila Simoňanová ve vysílání televize Rossija 24.

Simoňanová je přesvědčena, že mluvila právě s těmi, koho v Británii podezřívají z otravy Skripaloých. Petrov spolu s Boširovem jí ukázali své ruské občanské průkazy (zahraniční pasy neměli) a podrobně promluvili o své práci. Simoňanová zdůraznila, že nemají rádi publicitu a mají starost, že zájem ze strany médií ovlivní životy jejich rodin.