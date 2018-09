Die Zeit: Kněží v Německu sexuálně zneužili více než 3 600 dětí

Více než 3 600 dětí, z nichž většina byla ve věku 13 let a méně, bylo v Německu sexuálně zneužito příslušníky katolické církve. Stalo se tak v průběhu sedmdesáti let. O události informoval německý deník Die Zeit. Deník se před publikací této zprávy seznámil s výsledky výzkumu, který byl realizován na žádost Římskokatolické církve.

Tato kauza se týká nejméně 1670 katolických pracovníků a oběťmi se stalo celkem 3677 dětí. Uvádí se, že celý výzkum trval asi čtyři roky a podílely se na něm celkem tři univerzity, uvádí Die Zeit.

„Jsme si vědomi rozsahu sexuálního zneužívání, které potvrdily i výsledky daného výzkumu. Je to deprimující a ostudné," prohlásil biskup Stephan Ackermann z Trevíru, jehož slova byly publikovány v deníku The New York Times.

© Sputnik / Taisija Voroncova V USA se dozvěděli o stovkách pedofilů z řad duchovních

Samotný výzkum dosud nebyl zveřejněn. Médiím se však podařilo seznámit se s kopiemi dokumentů ještě před jeho publikací. Ta je plánována na 25. září.

Výzkum zahrnuje období od roku 1946 až po rok 2014. Zkoumá případy krutého zacházení s dětmi, přičemž každý šestý případ je spjat se znásilněním, píše portál. Ve většině případů byli oběťmi znásilnění chlapci.

Nicméně výsledky tohoto výzkumu podle kriminalisty Christiana Pfeiffera nehovoří o skutečném rozsahu problému násilí, uvádí se v článku. Uvádí se také, že Pfeiffer byl zpočátku vyzván k tomu, aby se připojil k odborníkům a podílel se na daném výzkumu. Ten to však odmítl. Důvodem bylo to, že katolická církev požadovala ponechat právo kontrolování výzkumu a za některých podmínek také chtěla zakázat publikaci výsledků.

V srpnu byla v Pensylvánii (USA) zveřejněna zpráva, která pojednávala o zjištěných případech násilí ze strany katolických kněží. Tehdy se uvádělo, že více než 300 kněží katolické církve sexuálně obtěžovalo přes 1000 nezletilých osob.

Portál dodal, že mnohé oběti sexuálního násilí nevěří v transparentnost církve a vyzývají vládu k tomu, aby do podobných incidentů zasáhla.