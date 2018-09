Starobylý hashtag. V jeskyni byl nalezen neobvyklý obrázek starý 73 tisíc let

Francouzští vědci na stěnách jihoafrické jeskyně Blombos objevili obrazy, které připomínají znak hashtagu (#). Stáří nálezu je 73 tisíc let, to znamená, že je to nejstarší ze známých skalních obrazů. Podle vědců představuje část složitějšího obrazu, ze kterého se dochovaly pouze čtyři linie.