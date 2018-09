Tajemství ideálně sbaleného kufru odhaleno!

Jako první autorka článku radí, že bychom si s sebou měli brát celkem tři svršky na každou sukni či kalhoty. Svršky totiž v kufru vždy zabírají méně místa, a navíc je měníme častěji.

Za druhé prozradila, že spodní prádlo, trička a kraťase nejlépe zabalíme smotáním. Ale například košile s límečkem je nejlepší složit a několikrát přeložit. Jasinski také doporučila, abychom při balení oblečení používali vakuové pytle, které nám pomohou ušetřit místo.

Cestovatelka se rovněž domnívá, že na každé cestě se nám budou hodit tři páry bot — tenisky, boty s rovnou podrážkou a boty na vysokém podpatku. Podle autorky článku bychom měli boty vždy uložit na dno kufru a až poté na ně klást další věci.

V červenci odborníci na cestování vytvořili seznam rad, které mohou turistům pomoci při cestování letadlem a zajistí, aby se i na letišti cítili pohodlně. Dodržováním těchto rad by se měli vyhnout i nepříjemným zážitkům. Například doporučili, aby si lidé brali jídlo z domu i do letadla a všechny potřebné věci si sbalili do příručního zavazadla. Zároveň podotkli, že nedoporučují, aby si s sebou brali zavazadlo.