Petro Porošenko prohlásil, že zakotvení v ukrajinské ústavě směru zapojení do NATO je dalším důvodem k tomu, aby zamávali Moskvě na rozloučenou.

„Na shledanou, náš laskavý Míšo, vrať se do svého pohádkového lesa (citát z písničky, která se zpívala na závěrečném ceremoniálu Olympiády 1980 v Moskvě — red. pozn.). To je poselství i našim západním partnerům, kteří nám nejednou řekli, že máme dveře otevřené," řekl ukrajinský předák na výroční konferenci YES (fórum mezinárodní organizace Jaltské evropská strategie).

© Sputnik / President of the Ukraine Press-Service/Mikhail Palinchak Porošenko promluvil o „zachycení“ dat ruských vojenských družic

Dříve předložil Porošenko Radě návrh zákona o novelách ústavy, které mají zakotvit směr Kyjeva do EU a NATO

Jiná loučení

Páteční prohlášení nebylo první „sbohem" na adresu Ruska ze strany ukrajinského předáka.

V lednu se Porošenko „definitivně rozloučil" s Ruskem v souvislosti se zavedením bezvízového režimu mezi Ukrajinou a členskými zeměmi EU. Analogické prohlášení učinil také loni v květnu poté, co Rada ministrů EU toto rozhodnutí schválila.

Hlava ukrajinského státu tehdy poznamenal, že Ukrajina definitivně vyřídila svůj rozvod s Moskvou. O týden později prohlásil, že se jeho země vrací do evropské rodiny a říká poslední sbohem sovětské a ruské říši. Před poskytnutím bezvízového režimu v červnu ukrajinský prezident zopakoval doslova tento výrok.