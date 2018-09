Nejzákeřnější droga: Odborník uvedl, proč jsou zombie drogy, jež zaplavily ČR, nebezpečné

Policie České republiky zadržela skupinu distributorů drog, která působila ve městě Ostrava a v jeho okolí. Z výroby směsi určené ke kouření je podezřelých celkem pět osob ve věku 17-41 let. Tato směs je v kombinaci s alkoholem prakticky smrtelná.

Policie nejdříve zadržela pět mužů ve věku od 17 do 41 let a obvinila je z trestného činu ve věci nedovolené výroby a držení omamných látek a jedů. Hrozí jim až pětileté vězení. Ve čtvrtek večer pak policie obvinila šestého muže, kterému hrozí trest ve výši až 18 let.

Směsí se otrávilo více než 20 osob a jeden bezdomovec po užití drogy zemřel.

Jaké jsou hrozby a také důsledky jejího použití popsal Sputniku Erken Imanbayev, známý odborník z oblasti toxikologie a vedoucí lékař kliniky Profmed.

Co jsou to kuřácké směsi? A jaký je jejich vliv na organismus?

Směsi určené ke kouření jsou směsi syntetických a narkotických látek. Základem všech takových směsí je neurotoxický jed 4 tetrahydrokanabinol. Přidává se například do hašiše, marihuany a mnoha dalších narkotických látek. Silně ovlivňuje centrální nervový systém, který je zodpovědný za emocionální stav člověka. V porovnání s jinými léky je považován za nejvíce zákeřný, protože způsobuje psychickou závislost, a ne bolest či závažné tělesné postižení, jako je tomu například při užívání heroinu či metadonu. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že jedno použití nemá vliv na jejich život, ale hluboce se mýlí. Psychická závislost vzniká prakticky ihned. Myšlenka o tom, že když tato omamná látka působí, pak se radost násobí a problémy mizí, se začne motat a její hranice se rozostřují. Dříve či později tento efekt opadne a místo něj přichází deprese, změny nálad a také touha vrátit se do euforie.

Jaký je rozdíl mezi touto směsí a drogami?

© AP Photo / Seth Perlman Italští rodiče si dali bábovku s marihuanou upečenou jejich synem. Byli hospitalizováni

Směsi určené ke kouření jsou vlastně takové extra drogy. V současné době je drogová závislost nejasná. Můžeme tuto směs rozdělit na jednotlivé složky, ale specifický název jí dát nemůžeme, proto jej do rejstříku zakázáných látek k použití a distribuci nemůžeme uvést. Navíc díky metodě zvané hydroponie (pěstování v živném roztoku) vytvořili biochemici nové druhy, které neposkytují pozitivní euforii, ale tu negativní. Oběti jsou ochromené strachem z halucinací. Tráva je nebezpečná svými vlastnosti. Na rozdíl od „klasických" drog, o kterých toho už hodně víme, se tyto směsi mohou různit ve svém složení. Biochemici mohou těmto směsím dodávat jakýkoliv účinek.

Jak rychle se tyto drogy šíří po světě?

Hledání různých způsobů k získání drogy a také samotné lidské vědomí se vyvíjejí. Vlády všech zemí na světě pracují stejným způsobem. Ale drogy jsou vždy o krok či dva před legislativou. Tato směs, která se dováží jako droga, není vždy podrobena metodě chromatografie, a proto se za drogu nepovažuje.

Jak dlouho tato droga účinkuje?

Účinek závisí na tom, jaké množství bylo užito. Závislost ale na dané dávce nezávisí. Již s užitím jednoho gramu vzniká chuť k opakovanému použití.

Jak poznáme osobu, která tuto drogu užívá?

Prvním a tím nejdůležitějším faktorem jsou rozšířené zorničky. Pak následuje slintání, těkající oči, nesoustředěnost, nedostatek spánku nebo naopak nadměrná ospalost.