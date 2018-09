15 zajímavých, ale i podivných faktů o lidském těle, kterým nebudete chtít napoprvé uvěřit

1. Lidé mohou mít o žebro navíc

Jeden člověk z 200 se narodí s přebytečným žebrem. Lékaři tuto abnormalitu označují za cervikální neboli krční žebro. Toto žebro se nachází nad klíční kostí a svému „majiteli" prakticky nezpůsobuje žádné problémy.

© Sputnik . Matka tady nebyla, hořela jsem zaživa. Dívka s popáleným tělem se stala modelkou (VIDEO)

Bankomaty se staly součástí našeho života. Zkusme se však zamyslet nad tím, kolik lidí si dezinfikuje ruce poté, co s nimi přijde do kontaktu. Bakteriologické testy, které provedli vědci z Velké Británie, odhalily, že bankomaty jsou stejně špinavé jako veřejné toalety. Při kontrolních odběrech byly objeveny choroboplodné bakterie, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví.

3. Nehty na rukou rostou rychleji než ty na nohou

Nehty na rukou rostou mnohem rychleji, protože se častěji dostávají do kontaktu se slunečním světlem. Nehty na ruce, kterou více pracujeme, také rostou rychleji než na té, kterou tak moc nevyužíváme. A nejdelší nehet je vždy na prostředníčku. Obecně platí, že čím větší je prst, tím delší je nehet — nikdo však netuší, proč tomu tak je.

4. Botox nás zbaví emocí

Botoxové injekce paralyzují svaly v obličeji a způsobí, že nám zmizí vrásky. Nedávno však vědci objevili jeden zajímavý účinek těchto injekcí krásy. A to ten, že díky nim nejsme schopni plně pociťovat emoce. Výraz v obličeji má totiž vliv na naše emocionální rozpoložení. Právě proto nejsou tyto emoce u lidí, kteří mají omezené možnosti mimiky, tak výrazné, jako je tomu například u lidí, kteří si botox nepíchají.

5. Škytavka je dědictvím po našich dávných předcích

Škytavku si lidé vysloužili od svých dávných předků, kteří žili před 370 miliony lety. Tito lidé plavali v oceánu a jejich těla byla vybavena jak žábrami, tak i plícemi (v Austrálii dodnes existují takové ryby, které mohou dýchat tímto způsobem). A právě s pomocí škytání tito lidé chránili své plíce před tím, aby se jim do nich nedostala voda.

© YouTube / Zan910 V těle člověka našli nový „mikroorgán“ (VIDEO)

Riziko, že dostaneme infarkt právě v pondělí, činí u mužů asi 20 % a u žen 15 %. Na vině je zde především stres z toho, že se musíme vrátit do práce. Nicméně odborníci hovoří už i o skutečnosti, že alkohol, který jsme požili o víkendu, se také může stát příčinou infarktu.

7. Člověk dokáže nakrmit až milion komárů

V těle člověka proudí tolik krve, že je schopen nakrmit asi 1,2-1,8 milionů komárů. Vše ale závisí především na výšce a váze oběti a také na tom, jak moc jsou komáři hladoví. Jeden komár dokáže vysát přibližně 0,003 ml krve najednou. Proto je tedy potřeba celá armáda komárů, aby bylo možné vysát veškeré zásoby krve v lidském těle. To je však, samozřejmě, velmi nepravděpodobné.

8. Čím vyšší máte IQ, tím zajímavější sny se vám zdají

Vědci potvrdili, že lidem s vysokou inteligencí se zdají mnohem zajímavější a zábavnější sny — jsou mnohem srozumitelnější a delší. Nemusíte se však obávat, pokud si nemůžete vzpomenout na to, co se vám v noci zdálo. Většina lidí si své sny totiž nepamatuje. Je to způsobeno nejčastěji tím, že trvají jen pár sekund.

9. Lidé si lépe pamatují informace, které jsou napsány na papíře

Norští vědci uskutečnili experiment se studenty jedné školy. První skupinka uchazečů dostala papír s textem a ta druhá si stejný text měla přečíst na monitoru počítače, ve formátu PDF. Ukázalo se, že studenti jsou schopni si lépe zapamatovat informaci, která je vytištěna na papíře. A tak knihy opět zvítězily nad digitálními médii…

10. Po obědě se nám horší sluch

Některým lidem začne po vydatném jídle zvonit v uších. Mnohé nápoje a pokrmy mohou mít totiž vliv na úroveň tekutiny ve vnitřním uchu a způsobit tak šum. Navíc přebytek sladkého či slaného jídla a také kofeinu může vést k dočasnému zhoršení sluchu či dokonce k závratím.

© Fotolia / Zamuruev Muž s množstvím tetování po celém těle si kvůli estetice uřízl genitálie

Děti rostou nerovnoměrně — období klidu střídá období rychlého růstu, kdy je dítě schopné během několika týdnů vyrůst až o 10 cm. Nicméně existuje zde jedná zvláštnost — na jaře totiž děti rostou rychleji než v jiných ročních obdobích. Uvádí se, že rychlý růst souvisí se sluneční aktivitou.

12. Tajemství snadné stravitelnosti medu

Důvodem, proč dokáže lidský organismus snadněji trávit med, je to, že včely už jej předtím jednou strávily. Med je vlastně jakýmsi nektarem, který už včela mnohdy strávila. Skládá se z jednoduchých sacharidů, které tělo zcela zpracuje a neodkládá si je na později.

13. Pravá plíce je větší než levá

Objem a velikost plic se u každého člověka liší, protože to záleží na umístění srdce. Pravá plíce je větší a těžší než ta levá proto, aby se srdce vešlo do hrudního koše.

14. Rozlišení lidského oka — 140 megapixelů

Pokud by bylo lidské oko digitálním fotoaparátem, pak by bylo jeho rozlišení asi 120-140 megapixelů na jedno oko. Tyto pixely jsou však rozděleny nerovnoměrně. Na 1 mm2 ve středu zorného pole připadá asi 200 tisíc barevných receptorů, přičemž na jeho okraji je jich o poznání méně.

15. Lidé a žraloci mají velmi podobnou strukturu rohovky

Rohovka žraloků je natolik podobná té lidské, že při určitém vývoji technologií by ji bylo možné použít pro transplantaci.