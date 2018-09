Americký ekonom promluvil o možnosti opakování světové krize

V noci na pondělí 15. září 2008 ohlásila banka Lehman Brothers soudu svůj bankrot a požádala o ochranu před věřiteli. Bankrot čtvrté největší investiční banky USA Lehman Brothers se stal výchozím bodem světové finanční krize, která se pak změnila v globální recesi. Její propuknutí se spojuje obyčejně s celou řadou faktorů, celkovou cykličností ekonomického rozvoje a krizí na hypotečním trhu USA v roce 2007.

MacDonald je přesvědčen, že se krize může opakovat. „Je to sice smutné, ale je to tak. Bude další krize. Neuvidíme možná zopakování řady bankrotů hypotečních bank a toho, co po tom následovalo. Nahromadili jsme však velkou částku státního dluhu, svrchovaný dluh roste jak v USA, tak i ve Velké Británii, Japonsku a Itálii, a tento proces se nedá zastavit. Růst kritické úrovně zatížení dluhem pokračuje," říká ekonom.

„Kromě toho korporace na rozvojových trzích nahromadily velké dluhy, a když se sázky zvyšují, jsou vystaveny stále většímu tlaku. Klíčovým činitelem pro růst trhu je jistota investorů. Nyní se zakládá tato důvěra na tom, že americká ekonomika rychle roste, že obchodní dohody budou uzavřeny, a investoři budou i nadále financovat americký rozpočtový schodek," dodává MacDonald.

Avšak podle jeho slov se tato důvěra dá snadno narušit, „když se vymknou obchodní války kontrole, a politika zpřísnění opatření v oblasti zvyšování sazeb Fedu zkomplikuje přístup k financování, v tomto případě vznikne vážná hrozba nové krize, podobné té z roku 2008".

„Další krize bude možná jiná, bude spojena pravděpodobně s novými technologiemi a nebankovními finančními ústavy, z nichž mnohé řídí drzí a odvážní mladí manažeři, kteří nebyli nikdy účastníky „medvědího" trhu (kdy klesají ceny cenných papírů, a pesimismus se rozšiřuje a stává se samonosným — red. pozn.)," řekl na závěr Scott MacDonald.