Ukrajinský ministr zahraničí promluvil o existenciálním konfliktu s Ruskem

„Neexistují žádné rozpory, které nemůžou být vyřešeny, ale to, co se děje mezi námi a Rusy, je otázka naší existence, je to existenciální konflikt, to znamená, že je zcela odlišný od konfliktu, kdy je boj o něčem jiném," řekl ministr na fóru Jaltské Evropské strategie v Kyjevě.

© Sputnik / Sergey Malgavko Ukrajina si postěžovala na ruské pohraničníky na Azovském moři

Klimkin řekl, že považuje za nepřijatelný kompromis v otázce „být či nebýt".

Dříve již ukrajinské ministerstvo zahraničí učinilo nejednoznačné prohlášení o Rusku.

Například poté, co Klimkin uvedl, že Kyjev nikdy nebude dodávat na Krym vodu, obvinili Moskvu z toho, že ona sama přerušila přívod vody do republiky.

„To není Ukrajina, která Krym odřízla od vody, to udělalo Rusko, tím, že odřízli Krym od Ukrajiny," řekl ministr.

Když mluvit o vztazích s Ruskem, řekl bych, že jde o. válku mezi oběma zeměmi.

„Musíme pochopit realitu, a tato realita je, že jsme ve válce s Ruskem," řekl Klimkin.