Euro nefunguje, to je fakt – šéf italského rozpočtového výboru

V rozhovoru pro italskou redakci agentury Sputnik prezident italského rozpočtového výboru v parlamentu Claudio Borghi promluvil o svém vidění budoucnosti eura, dále hovořil o politice nového vedení Evropské centrální banky a jejím prezidentovi Mario Draghim a ekonomice EU jako takové.

Borghi, který je autorem knihy Basta Euro, řekl pro italské vydání Il Foglio, že doufal, že se euro „rozpadne", což v Itálii vyvolalo kontroverzní reakce. On nicméně prohlásil, že každý znal jeho dlouhodobou pozici v této otázce, kterou detailně rozvedl v knize, jež „nabízí příklady všech mýtů, které jsou nadále v nás živeny, aby bylo možné zamaskovat dokonalou chybu".

„Musím nicméně vysvětlit kontext citace. Euro nefunguje a to je fakt. Dnes musíme platit neakceptovatelné a nesmiřitelné daně za (veřejný — red.) dluh, které dlužíme lidem, jež sázejí na „neshody" mezi státy EU. Je to absurdní. V tomto případě nemůže Evropa sázet na to, že ECB bude kreditorem v poslední instanci, což znamená dát jí možnost balancovat trhy. Dnes v krizi se ECB může rozhodnout nepomáhat jedné zemi, ale pomoci místo toho jiné. To vám připadá normální? Samozřejmě, že ne, a proto jsou trhy nestabilní. Nemůžete narušit kvantitativní uvolňování. V tomto případě myšlenka sjednocené Evropy zemře, celý systém zkolabuje a euro se rozpadne," řekl Sputniku.

Zatímco někteří říkají, že přijetí zákona o novém rozpočtu ze strany Itálie by mohlo vést k jejímu výstupu z eurozóny, Borghi tyto spekulace odmítl jako „nesmysl". Řekl, že stabilita, která může být garantována pouze Evropskou centrální bankou, je základem, jinak mohou být ohroženy všechny evropské země.

Ohledně budoucího odchodu Maria Draghiho do důchodu z čela ECB Borghi prohlásil, že Itálie se jeho odchodu nebojí, protože „odsloužil svoji dobu".

Současně s tím upozornil na nutnost znát přesné kroky jeho nástupce ohledně kvantitativního uvolňování. Dále zmínil přání vlády dostat jisté garance ohledně dluhu.

„Dříve či později se i ekonomicky nejsilnější země mohou ocitnout v kritické situaci. Pokud se to stane a evropské země nebudou mít jisté garance, tak se všechno může rozpadnout a nic už nebude jako předtím."

Při hovoru o ECB jako o kreditorovi poslední záchrany a o možné delegaci jisté ekonomické moci Evropské komisi, Borghi prohlásil, že Itálie již ztratila „příliš své ekonomické nezávislosti".

„Je čas, abychom postavili systém, který bude ochraňovat všechny členy eurozóny," prohlásil.

