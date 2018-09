Francouzská armáda v Dajr az-Zauru? Fotografie vyvolává otázky o její roli v Sýrii (FOTO)

Vozidlo francouzské armády, které je vidět na fotografii, jež byla pořízena v syrské provincii Dajr az-Zaur, vedlo ke spekulacím o šíři zapojení Paříže do syrského konfliktu. Fotografie byla údajně sdílena americkou armádou na sociálních sítích.

Vozidlo, o které se jedná, je kolový obrněný transportér vybavený věží, jež vypadá jako francouzský stroj Aravis. Vůz je vidět na pozadí fotografie, která ukazuje americké vojáky poskytující podporu syrským ozbrojeným skupinám při boji proti Islámskému státu.

​Žurnalista Wassim Nasr byl první, kdo na fotografii upozornil. Fotografie byla, podle jeho slov, publikována ve středu US Special Ops Joint Task Force in Iraq and Syria. Fotografie byla následně odstraněna, pravděpodobně na žádost francouzských úřadů.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Na internetu se objevil falešný dopis od Putina na podporu kongresmana USA (FOTO)

Francie je součástí koalice vedené USA v boji proti IS a aktivně se účastní bojů, hlavně leteckých kampaní. Francouzská vláda nicméně nikdy nepřiznala, že má ozbrojené síly i na zemi.

Vozidlo na fotografii musí být francouzské, řekl Nasr. „S jistotou víme, že to je francouzské vozidlo díky tomu, jak vypadá — je to Aravis," řekl a dodal, že „ty má jen francouzská a saúdská armáda". Informace o tom, že by Saúdové byli přítomni v Dajr az-Zauru ovšem chybí.

Ani francouzská, ani americká strana zatím informace nekomentovala.

O fotografii informovala i televize RT, která prohlásila, že nedokázala ověřit pravost fotografie, jež byla údajně sdílena americkými vojáky.