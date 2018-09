V OSN představili seznam zemí s nejvyšší úrovní lidského rozvoje. Češi jsou v první části

Země hodnotili podle čtyř parametrů: délka života, předpokládaná i průměrná délka studia a HDP na hlavu.

První místo obsadilo Norsko. Délka života činí více než 82 let, předpokládaná délka studia skoro 18 let, a průměrná více než 12. Norský HDP na hlavu je více než 68 tisíc dolarů.

Na druhém místě je Švýcarsko, na třetím je Austrálie, na čtvrtém je Irsko, na pátém je Německo. Kromě toho je v první desítce Island, Hongkong, Švédsko, Singapur a Nizozemí.

Česko obsadilo 27 místo. Podle hodnocení odborníků OSN délka života v ČR činí skoro 79 let, předpokládaná délka studia skoro 17 let a průměrná 12 let. HDP v Česku činí 30 tisíc dolarů.

Slovensko je na 38 místě. S délkou života 77 let, předpokládanou délkou studia skoro 15 let a průměrnou 12,5 let. HDP Slovenska činí 29 tisíc dolarů na hlavu.