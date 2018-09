V Kremlu prohlásili, že Petrov a Boširov nemají žádný vztah k Putinovi

Dříve bylo informováno, že Velká Británie podezírá Petrova a Boširova z otravy Sergeje Skripala a jeho dcery. Na ekonomickém fóru moderátor plenárního zasedání žurnalista Sergej Brilev zadal otázku o těchto lidech. Putin odpověděl, že ruská vláda ví, kdo jsou Petrov a Boširov a pozvou je do médií. Na druhý den poskytli rozhovor televizní stanici RT.

© Sputnik / Alex McNaughton Média informovala o nových „podezřelých“ v případu Skripalových

„Ne, to nebylo připravené," řekl Peskov. Připomněl, že Brilev „by nebyl novinář, kdyby takovou možnost nevyužil".

„To, co prezident řekl, to, co řekl, to skutečně bylo jeho rozhodnutí. Bylo pro nás neočekávané, my jsme o tom nevěděli," řekl Peskov.

Také zdůraznil, že „ani Petrov, ani Boširov k Putinovi nemají žádný vztah. A ke Kremlu také, absolutně".