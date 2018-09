Stále více zemí hledá alternativu k dolaru, řekl tiskový mluvčí ruského prezidenta

„ A najednou země, která je emitentem amerického dolaru, začíná dělat kroky, snižující důvěru v tuto rezervní měnu. Stále více zemí, nejen na východě, ale i v Evropě, začínají přemýšlet o tom, jak minimalizovat závislost na americkém dolaru a najednou si uvědomují, že a) je to možné, b) musí to být provedeno a c) „ Zachraň se, kdo můžeš!" — musí to být provedeno co nejdřív," řekl Peskov.

Dodal také, že nahradit stávající systém není jednoduché, ale je vidět pouhým okem, že hledání alternativ již začalo.