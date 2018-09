Ruský ministr obrany: Velká vojenská cvičení v Rusku budou regulérní

V Rusku plánují provádět velká vojenská cvičení každých pět let. Prohlásil to v rozhovoru pro televizi Rossija 1 ministr obrany RF Sergej Šojgu.

„Máme základní plán toho, co budeme dělat v příštím roce. Jediné, co se nedostalo do plánu jsou neočekávané kontroly. Samozřejmě jsme plánovali cvičení a předpokládali jsme, že je budeme provádět každé pět let," uvedla hlava ruského ministerstva obrany.

Podle Šojgu státní program ozbrojení je určený na deset let, ale cvičení, která se týkají bojové připravenosti armády, je zapotřebí provádět častěji.

„Měli bychom to tak dělat, protože když vkládáte tak velké peníze na přezbrojení armády a námořnictva, musíte chápat a vidět, kam míříte, a jestli je všechno v pořádku," zdůraznil Šojgu.

Celodenní kontrola

Šojgu také uvedl, že od roku 2013 více než 140 vojenských výcvikových prostor přivedli do souladu s moderními podmínkami.

„Používáme je dnes fakticky na 80 %," řekl ministr. Podle Šojgu se teď uskutečňuje prakticky 24hodinová kontrola s použitím vojenských prostor.

Vostok 2018

Od 11. do 17. září se na Dálném východě konají strategická cvičení vojenských sil, během kterých budou zpracovány otázky týkající se použití vojenských seskupení v zájmu zajištění vojenské bezpečnosti Ruské federace.

Cvičení se zúčastní asi 300 000 vojáků, 36 000 tanků a obrněných transportérů a dalších vozidel, více než 1 000 vrtulníků, letadel a letounů, tichomořská a severní loďstva, a budou do ní zapojeny i vzdušné síly. Tato vojenská cvičení se stala největšími za posledních 37 let Vostok 2018. Cvičení se poprvé zúčastnily jednotky z Číny a Mongolska.