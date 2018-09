Populární prostředek na prodloužení života byl označen za smrtelně nebezpečný

Mezinárodní tým vědců z Austrálie a USA vyvrátil výsledky předcházejících výzkumů, které ukázaly, že užívání kyseliny acetylsalicylové (acylpyrinu), snižuje u starších lidí riziko úmrtí na srdečně cévní choroby a prodlužuje život. Článek odborníků je uveřejněn v The New England Journal of Medicine.