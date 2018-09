Byl nalezen způsob boje proti neoperabilní rakovině

Vědci z Leedské univerzity a z Londýnského institutu pro výzkum rakoviny objevili mechanismus, který zvyšuje účinnost virů v boji proti melanomu, který je jedním z nejrozšířenějších a smrtelných typů rakoviny. To je uvedeno v tiskové zprávě MedicalXpress.

Léčivo T-vec, vytvořené na základě virů, se dodává přímo do tkání postižených neoperovatelným melanomem a způsobuje lokální imunitní odpověď namířenou proti nádorovým buňkám. Pokud se T-vec injektuje do krevního oběhu pacientů, vytvářejí se protilátky, které přispívají k ničení virů a ke snížení účinnosti léku. Bylo ověřeno, že následující dávky byly úplně nevyužitelné proti melanomu.

V experimentu se výzkumníkům podařilo opětovně aktivovat T-vec přidáním monocytů, bílých krvinek schopných absorbovat a trávit různé látky. Zachytávají virové částice a přenášejí je do místa nádoru, kde vstupují do rakovinných buněk a způsobí jejich smrt. Takže T-vec může být používán i v případech, kdy nemůže být přímo zaveden do zhoubného novotvaru.