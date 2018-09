Odhalitele ruského dopingu vytočilo rozhodnutí WADA

„Je to legrační… vůdci WADA chtěli spolupracovat s Ruskem v duchu kompromisu. Je to stejné jako kdyby v trestním soudnictví odsouzený zločinec získal právo sedět u stolu a jednat se soudcem a prokurátorem o jeho vězeňském mandátu. Vítejte ve světě Reedy, Niggly a Co," napsal Zeppelt.

Dne 15. září byla zveřejněna korespondence mezi ruským ministrem sportu Pavlem Kolobkovem a předsedou WADA Craiga Reedem o obnovení statusu RUSADA. V dopise WADA nabízí, že budou zváženy pouze ty dopingové testy sportovců, které se agentuře zdály podezřelé. Ruská strana také byla vyzvána k tomu, aby uznala závěry nezávislé komise pod vedením Richarda McLarena. V odpovědi na to Kolobkov vyjádřil svou připravenost vyjít vstříc WADA.