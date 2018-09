Syrský poslanec: Izraelci provedli podlou operaci, aby přinutili Rusy opustit Sýrii

„Ruský letoun Il-20 byl sestřelen zaprvé, aby byly donuceny ruské síly opustit území Sýrie. Zadruhé, aby bylo možné narušit dohodu, která byla včera uzavřena mezi ruským a tureckým prezidentem."

Safwan Qirbi zmínil, že v Soči byla uzavřena unikátní dohoda, která umožnila Turecku důstojně odejít z velmi složité situace kvůli tomu, jaká je situace v Idlibu.