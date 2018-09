V ukrajinské Radě přiznali, že Ukrajinu do EU a NATO nikdo nezval

Podle slov politika je snaha Petra Porošenka upevnit „proevropský kurz" na ústavní úrovni „velkým píárem".

„Dnes nám kvůli volbám nabízejí do ústavy, jako do školního sešitu, vkládat či odstraňovat otázky — píšeme tam o vstupu do NATO a EU nebo ne. To ale neznamená, že nás tam pozvali," prohlásil Bondar.

Jak zdůraznil poslanec, to vše staví zemi do světla nevítězícího státu.

„Před EU a NATO vypadáme směšně. My jsme místo nich rozhodli o tom, kam my již vstupujeme," zmínil poslanec.

Na začátku září Petro Porošenko přinesl návrh zákona do Nejvyšší rady o upevnění „evropského a euroatlantického směru rozvoje Ukrajiny".