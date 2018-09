Trump okomentoval incident s Il-20

„Právě jsem se dověděl o tomto incidentu. Z mého hlediska to vypadá tak, na základě faktů, že Sýrie sestřelila ruské letadlo. A vím, že nejméně 14 lidí zahynulo. A to je velmi smutná věc. Podle přicházejících zpráv má na tom vinu Sýrie. A to je špatné. Udělali jsme obrovskou práci v Sýrii, abychom čelili IS (Islámský stát, v RF je zakázán). Jsme blízcí tomu, abychom tuto práci ukončili", řekl Trump, kdy odpovídal na patřičnou otázku novinářů v rámci tiskové konference ve Washingtonu s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

Ministerstvo obrany RF dříve oznámilo, že přibližně v 22.45 17. září ztratilo spojení s ruským letadlem Il-20, které se vracelo na základnu Hmímim. Stroj s posádkou skládající se z 15 lidí se nacházel 35 kilometrů od pobřeží Středozemního moře. Jak oznámili v MO RF, právě v tuto chvíli čtyři izraelské stíhací letouny zaútočily na syrské objekty v Latakii a z francouzské fregaty Auvergne byly odpáleny rakety.

Podle údajů MO RF byl Il-20 sestřelen syrskou raketou S-200, izraelští letci se schovávali za ruským letadlem a záměrně na něj nacílili útok. Zahynulo 15 ruských vojáků. Přitom Izrael nevaroval Rusko o své operaci včas. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu Podotkl, že vina za sestřelené ruské letadlo a smrt jeho posádky leží zcela za izraelské straně.