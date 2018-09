„Padající rakety a výbuchy nad mořem“: Svědci vzpomínají izraelský útok na Latakii (VIDEO)

Místní muž Ammar Altounji prohlásil, že incident se odehrál, když se v pondělí procházel se svými přáteli.

„Najednou jsme slyšeli zvuk, ale nepoznali jsme, co to bylo, a pak jsme viděli výbuchy… výbuchy byly obrovské. Pak jsme viděli výbuchy v moři… ale nevěděli jsme, co to bylo. [Pak] jsme viděli protiletadlové zbraně, které vystřelily a zachytily něco, co padalo."

Řekl, že Izrael „v posledních několika dnech na nás zamířil více než jednou" a naléhal na mezinárodní společenství, aby „zasáhlo a ukončilo izraelské vpády do vzdušného prostoru Sýrie".

Izraelský nálet zranil 10 lidí, z nichž dva byli odvezeni do nemocnice, podle státní televizní stanice Al-Ikhbariya.

Další místní muž Tarek Ahmed řekl, že trávil čas se svými dětmi, když k tomu došlo.

„Slyšeli jsme velmi silný výbuch… šli jsme na balkon, abychom se podívali, co se děje. Pak se objevila druhá exploze… další exploze z druhé strany města… viděli jsme spoustu raket na pobřeží a na východní straně města."

Ahmed dodal, že doufá, že „izraelská agrese v Sýrii skončí, a že budeme žít v míru".

Svědek Alexandr Erigen také doufá, že útoky brzy skončí a zároveň poděkují ruské armádě za svou práci při „obraně" Sýrie.

Dříve ruská armáda uvedla, že izraelský útok byl příčinou pádu ruského letadla Il-20, které bylo sestřeleno syrskou raketou, protože Damask se pokoušel odrazit útok na své pozice, když letadlo přistávalo. Ministerstvo obrany obvinilo izraelskou stranu z použití ruského letadla jako „kryt" během útoku.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil „politování" ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v souvislosti pádu letadla, ale trval na tom, že viníkem je Sýrie.

Putin uvedl, že pád „vypadá jako řetězec tragických okolností, protože izraelské letadlo nesestřelilo naše letadlo".

Moskva zahájila vyšetřování této záležitosti a posílila bezpečnost ruských vojsk v Sýrii.

Přestože Putin nevypracoval další bezpečnostní opatření, uvedl, že jde o „kroky, kterých si každý všimne".