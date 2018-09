Ukrajinský generál promluvil o nebezpečí zrušení smlouvy o přátelství s Ruskem

© flickr.com / deepstereo Porošenko ukončil smlouvu o přátelství mezi Ukrajinou a Ruskem

Připomněl, že Krym je podle této smlouvy z právního hlediska součástí Ukrajiny a je uznán Ruskem.

„Potřebovali bychom pevnou právní základnu, kdežto jim zatím poskytujeme důvody, aby se odvolávali na to, že jsme to byli my, kdo zrušil tuto smlouvu. A Rusko bude říkat, že si vrátilo Krym bez porušení smlouvy," varoval generál.

Nevyloučil přitom, že po zrušení smlouvy dojde k vyhrocení situace na Donbasu.

Generál poznamenal, že se v Nejvyšší radě má na toto téma konat diskuze, takže rychlé schválení dokumentu je možné pouze pod tlakem prezidenta Petra Porošenka.

Ukrajinský poslanec zkritizoval myšlenku o přerušení dohody o přátelství s Ruskem

Včera nabyl na Ukrajině platnost prezidentův výnos o neprodloužení Smlouvy o přátelství, spolupráci a partnerství s Ruskem. Iniciátorem zrušení smlouvy byl Porošenko, přičemž navrhl právě neprodloužení smlouvy, ale nikoli vystoupení.

Moskva označila akce Kyjeva za destruktivní a vyslovila hluboké politování v souvislosti s touto událostí.

Rusko a Ukrajina podepsaly Smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství v roce 1997. Zakotvila strategické partnerství dvou zemí na základě principů vzájemného respektu, suverénní rovnosti, územní celistvosti, nedotknutelnosti hranic, mírového urovnání sporů, nepoužití síly nebo hrozby sílou včetně ekonomických a jiných způsobů nátlaku. Termín platnosti smlouvy činí 10 let s následující automatickou prolongací, nestanoví-li strany jinak.